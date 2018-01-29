Минобороны США разработает карманного "бэтмена" [ Редактировать ]
Минобороны США объявило тендер на разработку дронов, в конструкции которых были бы заимствованы принципы полета летучих мышей.
В настоящее время существует большое количество разных типов беспилотников, которые выполняются по вертолетным или самолетным схемам. Такие аппараты имеют самые разные размеры - от карманных до больших аэродромных беспилотников - и могут нести разнообразное разведывательное оборудование.
При этом даже небольшие дроны, созданные для быстрой рекогносцировки, имеют вращающиеся винты и создают много шума, делая, например, скрытное наблюдение невозможным. Дроны, умеющие летать бесшумно, как летучие мыши, полагают военные, обеспечат скрытность разведки и наблюдения.
Такие аппараты смогут летать с помощью взмахов крыльев. Если группу дронов-летучих мышей выпустить на разведку на закате, то противник не заподозрит неладное. В Пентагоне также полагают, что беспилотники, летающие с помощью взмахов крыльев, будут более маневренными, чем существующие мультикоптеры или аппараты самолетного типа.
Перспективные "летучие мыши" должны будут выполнять автономные полеты. Другие подробности о перспективных разработках пока неизвестны.
Тем временем в космос запустили ракету, распечатанную на 3D-принтере.
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