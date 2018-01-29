Ученые обнаружили главный механизм старения [ Редактировать ]
Американские ученый Рошель Буффенштейн течение 30 лет изучал ген старения и обнаружил редких вид животных, которые совершенно с возрастом не меняются, как внутренне, так и внешне. По словам ученого, эти животные помогут науке лучше понимать биологические процессы старения.
По словам специалиста ему удалось обнаружить, что крысы вида Heterocephalus glaber с возрастом не стареют. Также эти крысы обладают иммунитетом от онкологических заболеваний.
Этот вид крыс достигает половой зрелости в возрасте 6 месяцев. Исходя из этого, ожидаемая продолжительность его жизни в лабораторных условиях составляет 6 лет. Однако некоторые крысы живут более 30 лет, и обладают способностью размножаться. Сейчас исследователи изучают, почему крысы живут дольше.
Напомним, что ученые нашли способ замедлить старение.
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