Американские ученый Рошель Буффенштейн течение 30 лет изучал ген старения и обнаружил редких вид животных, которые совершенно с возрастом не меняются, как внутренне, так и внешне. По словам ученого, эти животные помогут науке лучше понимать биологические процессы старения.

По словам специалиста ему удалось обнаружить, что крысы вида Heterocephalus glaber с возрастом не стареют. Также эти крысы обладают иммунитетом от онкологических заболеваний.

Этот вид крыс достигает половой зрелости в возрасте 6 месяцев. Исходя из этого, ожидаемая продолжительность его жизни в лабораторных условиях составляет 6 лет. Однако некоторые крысы живут более 30 лет, и обладают способностью размножаться. Сейчас исследователи изучают, почему крысы живут дольше.

Напомним, что ученые нашли способ замедлить старение.