28 января в киевском Международном выставочном центре состоялось сольное шоу знаменитого французского музыканта, продюсера и диджея David Guetta.

Сет Гетта длился полтора часа, на концерте прозвучали главные хиты диджея - Titanium, Hey Mama, 2U, Love is Gone, Ain’t A Party.

Выступление в Украине стало частью European Arena Tour, который помимо Киева охватит одиннадцать городов в Германии, Франции, Италии, Австрии, Польше, Швейцарии и Люксембурге.

На разогреве у Дэвида выступили французский диджей HUGEL и голландский электронный дуэт DEEPEND, известный своими совместными работами c такими артистами, как The Avener, Feder, Thomas Jack, Robin Schulz, Akon и Matt Simons.

Предлагаем вам посмотреть, как это было.

Напомним, в Париже дебютировал робот-диджей.