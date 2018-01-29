Самый дорогой диджей мира выступил в Киеве: как это было (фото, видео) [ Редактировать ]
28 января в киевском Международном выставочном центре состоялось сольное шоу знаменитого французского музыканта, продюсера и диджея David Guetta.
Сет Гетта длился полтора часа, на концерте прозвучали главные хиты диджея - Titanium, Hey Mama, 2U, Love is Gone, Ain’t A Party.
Выступление в Украине стало частью European Arena Tour, который помимо Киева охватит одиннадцать городов в Германии, Франции, Италии, Австрии, Польше, Швейцарии и Люксембурге.
На разогреве у Дэвида выступили французский диджей HUGEL и голландский электронный дуэт DEEPEND, известный своими совместными работами c такими артистами, как The Avener, Feder, Thomas Jack, Robin Schulz, Akon и Matt Simons.
Предлагаем вам посмотреть, как это было.
Напомним, в Париже дебютировал робот-диджей.
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