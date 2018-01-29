Убийство в Шевченковском районе Киева: задержан подозреваемый [ Редактировать ]
Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе на улице Лагерной Шевченковского района столицы, в результате которой один человек погиб, еще один был ранен.
Об этом сообщил начальник управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.
"Несколько минут назад лицо, которое стреляло, было задержано сотрудниками уголовного розыска полиции Киева. У него изъяли оружие, из которого, мы считаем, было совершено преступление, будет проведена экспертиза, после которой мы сможем это доказать", - рассказал он.
По словам Крищенко, подозреваемый 1989 г. р. из Винницкой области, работает в правоохранительной структуре, был ранее судим за кражи.
Сейчас с ним работают следователи.
Кроме этого, Крищенко сообщил, что стрельба возникла в результате гражданского спора за помещение между двумя собственниками. Он отметил, что решения судов касательно права на собственность помещения противоречат друг другу.
"Один и другой владелец для охраны этого помещения нанимали частные охранные структуры. Мы будем проверять все разрешительные документы", - отметил он.
Как сообщалось, в Шевченковском районе Киева произошла стрельба между двумя охранными структурами в пункте национальной лотереи.
Двое человек получили огнестрельные ранения, один из них умер.
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