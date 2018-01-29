Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович ожидает, что Киев отменит мораторий на эксгумацию польских захоронений в Украине.

Об этом он заявил в интервью "Do Rzeczy".

Говоря о польско-украинских отношениях, Чапутович подчеркнул, что существуют различные интерпретации истории с обеих сторон, проблема моратория на поиск, эксгумацию и оказание почестей полякам, погибших на территории Украины.

"Однако, состоится встреча на уровне заместителей премьер-министров, и мы надеемся, что Киев изменит свое решение", - сказал он.

По словам Чапутовича, когда он занял свой пост, то к нему позвонил глава МИД Украины Павел Климкин и политики договорились о встрече, чтобы обсудить вопрос отмены моратория.

Напомним, что 17 ноября в Кракове прошла встреча консультационного комитета Украины и Польши. В заседании принимали участие заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев и госсекретарь - руководитель Офиса президента Польши Кшиштоф Щерский.

Ранее Институт национальной памяти инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в связи с актами вандализма относительно памятников и памятных знаков на украинских могилах в Польше, в том числе демонтаж украинского памятника в с.Грушовичи под Перемышлем (Республика Польша).

Позже в МИД Польши сделали резкое заявление в адрес Украины.