В Немецком городе Фрайбург-им-Брайсгау неизвестные угнали две фуры с 44 тоннами шоколада. Об этом сообщила местная полиция.

Две фуры с товаром общей стоимостью 400 тысяч евро находились на стоянке в промышленной зоне.

Сотрудники полиции обнаружили одну из фур на шоссе недалеко от промзоны. Водителю удалось скрыться, однако груз остался в прицепе.

Второй грузовик был обнаружен близ города Лар, на этот раз прицеп оказался пуст - злоумышленники успели перегрузить около 22 тонн шоколада в другую фуру и скрыться.

В настоящее время полиция проводит расследование происшествия.

Напомним, ранее в Сан-Франциско угнали грузовик с телефонами.