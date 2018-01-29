В Германии угнали фуры с 44 т шоколада [ Редактировать ]
В Немецком городе Фрайбург-им-Брайсгау неизвестные угнали две фуры с 44 тоннами шоколада. Об этом сообщила местная полиция.
Две фуры с товаром общей стоимостью 400 тысяч евро находились на стоянке в промышленной зоне.
Сотрудники полиции обнаружили одну из фур на шоссе недалеко от промзоны. Водителю удалось скрыться, однако груз остался в прицепе.
Второй грузовик был обнаружен близ города Лар, на этот раз прицеп оказался пуст - злоумышленники успели перегрузить около 22 тонн шоколада в другую фуру и скрыться.
В настоящее время полиция проводит расследование происшествия.
Напомним, ранее в Сан-Франциско угнали грузовик с телефонами.
по теме
Полиция задержала 169 членов влиятельного мафиозного клана
Правоохранители задержали 169 членов преступной группировки
Автомобильные компании проводят опасные опыты над людьми - СМИ
Вокруг известных автомобильных компаний разразился скандал.
В Броварах 20-летний парень угнал "скорую" (фото)
Под Киевом 20-летний парень угнал автомобиль "скорой помощи".
Под Винницей мужчина зарезал жену и застрелился
В городе Ильинцы Винницкой области 58-летний мужчина несколько раз ударил жену ножом. После этого он выстрелил себе в грудь.
Немецкий политик из партии "Альтернатива для Германии" принял ислам
Европейские СМИ припомнили, что позицию он меняет не впервые - до вступления в ряды "Альтернативы для Германии", Артур Вагнер был убежденным христианским демократом.