Автомобильные компании проводят опасные опыты над людьми - СМИ [ Редактировать ]
Немецкие автомобильные компании Volkswagen, BMW и Daimler проводят опыты на людях, чтобы установить влияние диоксида азота, выделяемого при работе дизельных двигателей, на здоровье человека. Эта информация появилась в издании Süddeutsche Zeitung.
Один из немецких научно-исследовательских институтов, созданный при финансовой поддержке трех крупнейших немецких автопроизводителей - проводил опыты на людях для того.
Как сообщается, в экспериментах (с 2012 по 2015 годы) в университетской клинике Ахена принимали участие 25 человек, которые предварительно дали на это согласие. Все они в течение нескольких часов должны были вдыхать воздух с различной концентрацией в нем вредного для здоровья вещества.
По словам представителя клиники, такие исследования действительно проводились, однако их целью было определение предельных концентраций диоксида азота на рабочих местах.
Ранее газета New York Times сообщала также, что по заданию концерна Volkswagen в Германии проводились аналогичные опыты и на обезьянах. Руководство компании это отрицает и хочет, чтобы это дело расследовали и наказали виновных.
Напомним, ранее мы сообщали, что аргентинскую фармкомпанию оштрафовали за опыты на нищих детях.
по теме
В Киеве "героя" парковки наказали урной для мусора (фото)
В воскресенье вечером, 28 января, В Шевченковском районе Киева на автомобиль "героя" парковки местные жители бросили урну для мусора.
Немецкий политик из партии "Альтернатива для Германии" принял ислам
Европейские СМИ припомнили, что позицию он меняет не впервые - до вступления в ряды "Альтернативы для Германии", Артур Вагнер был убежденным христианским демократом.
ПДД в Украине: за превышение 50 км/ч штрафовать не будут
С 1 января 2018 года вступило в силу постановление Кабмина об ограничении движения в городах с 60 до 50 км/ч.
У Берліні презентували колекцію одягу з натуральних матеріалів
Моделі демонстрували вбрання з грибів, органічної бавовни та перероблених корків.
У Німеччині шкільний автобус в'їхав у житловий будинок
У Бельгії вибухом зруйновано 3 житлові будівлі. А в Колумбії обвалився міст над каньйоном. Більше про це і не тільки - у нашому огляді.