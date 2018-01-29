Немецкие автомобильные компании Volkswagen, BMW и Daimler проводят опыты на людях, чтобы установить влияние диоксида азота, выделяемого при работе дизельных двигателей, на здоровье человека. Эта информация появилась в издании Süddeutsche Zeitung.

Один из немецких научно-исследовательских институтов, созданный при финансовой поддержке трех крупнейших немецких автопроизводителей - проводил опыты на людях для того.

Как сообщается, в экспериментах (с 2012 по 2015 годы) в университетской клинике Ахена принимали участие 25 человек, которые предварительно дали на это согласие. Все они в течение нескольких часов должны были вдыхать воздух с различной концентрацией в нем вредного для здоровья вещества.

По словам представителя клиники, такие исследования действительно проводились, однако их целью было определение предельных концентраций диоксида азота на рабочих местах.

Ранее газета New York Times сообщала также, что по заданию концерна Volkswagen в Германии проводились аналогичные опыты и на обезьянах. Руководство компании это отрицает и хочет, чтобы это дело расследовали и наказали виновных.

Напомним, ранее мы сообщали, что аргентинскую фармкомпанию оштрафовали за опыты на нищих детях.