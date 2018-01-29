Перестрелка в Киеве: скончался второй раненый - СМИ [ Редактировать ]
В Киеве скончался второй мужчина, которого ранили в перестрелке возле метро Берестейская в Шевченковском районе столицы.
Об этом сообщает "24 Канал".
29 января на улице Лагерная в Киеве застрелили мужчину. На место приехала скорая и 5 экипажей полиции. Как уточнили в полиции, погиб 35-летний работник одной из частных охранных фирм.
Второй раненый, который получил огнестрельное ранение в живот, скончался в карете скорой помощи.
Как сообщалось, в Шевченковском районе Киева произошла стрельба между двумя охранными структурами в пункте национальной лотереи.
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