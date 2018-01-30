Заступил в караул и не вернулся. В Харькове погиб курсант Университета воздушных войск. Руководство университета заявляет - это было самоубийство. Но вот родные уверены - парня убили.

Детали этого загадочного дела - выясняли наши корреспонденты.

Тело третьекурсника Дмитрия Зобнина нашли накануне вечером в караульном помещении. Рядом - лежал автомат Калашникова, с которым курсант должен был заступать на дежурство.

"Він готувався до виходу на зміну. Відлучився - попросив у свого керівника щоб поспілкуватися по телефону. Він зайшов у таке місце, де акустика не дозволяє ззовні почути постріли", - утверждает Алексей Котов, начальник штаба, первый замначальника Харьковского университета воздушных сил им. Кожедуба.

В университете уже назвали это самоубийством. Говорят - конфликтов никаких не было. Три дня назад вернулся из отпуска. По словам преподавателей, парень лишь жаловался, что ему трудно учиться.

"Скаржився на те, що програма складна по навчанню, важко вчитися, але в принципі, він спроможний з нею впоратися. У нього добрі оцінки", - говорит Алексей Котов, начальник штаба, первый замначальника Харьковского университета воздушных сил им. Кожедуба.

Отец Дмитрия в версию самоубийства не верит.

"Это называется убийство. Просто мой ребенок что-то увидел. Не то, что он должен был видеть. Как он рассказывал, у них за последнее время очень поднялась продажа наркотиков по ХУПСу, увеличилось число наркоманов", - утверждает Сергей Зобнин, отец погибшего курсанта.

Сергей Зобнин рассказывает, что сын был очень целеустремленным. И покончить с собой не мог. Отец попросил сделать экспертизу и проверить - нет ли на одежде курсантов, которые заступали с Дмитрием в наряд, следов пороха.

"Я своего ребенка знаю, если ребенок утром встает в 6 часов, делает зарядку, принимает ванну с песней, и вечером он стреляет сам в себя? Ну, это просто нереально", - утверждает Сергей Зобнин, отец погибшего курсанта.

Дело расследует военная прокуратура совместно с полицией. И пока выводы не спешат делать - ждут результатов экспертиз.

"На даний момент тіло військовослужбовця направлено до Харківського бюро СМЕ для проведення експертизи. Версії перевіряються різні. І в подальшому буде вирішена кваліфікація", - сообщил Владислав Зубко, первый заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона.

Родственники Дмитрия ждать не собираются и проводят собственное расследование.