В Израиле призвали прекратить молитвы о дожде [ Редактировать ]
Главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау распорядился, чтобы общественные представители и раввины прекратили молиться о дожде, "поскольку Господь услышал молитвы и разверз небесные врата". Об этом сообщает Глобальный еврейский онлайн центр.
При этом, согласно письму Лау, в индивидуальном порядке евреи могут молиться о дожде сколько считают нужным. В общественных же молитвах следует произносить молитву "Благослови нас".
Призыв к иудеям читать специальную молитву о дожде "Ваанену" был опубликован раввином Лау два месяца назад в связи с очередным засушливым декабрем в Израиле. Тогда же с призывом молиться о дожде выступил и министр сельского хозяйства Ури Ариэль.
В течение января в Израиле зафиксированы обильные осадки по всей стране.
Накануне Папа Римский рассказал, что молится на украинском языке.
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