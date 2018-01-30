В Калифорнии (США) самолет совершил экстренную посадку на скоростной автомагистрали, передает AP.

У одномоторного самолета отазал двигатель и он не мог долететь до ближайшего аэропорта. Пилот был вынужден совршить аварийную посадку.

"Я увидел открытый участок на автостраде и сразу же полетел в его сторону", - сказал пилот Исраэль Слод.

Пассажир Даниэль Гросс рассказал, что они были над океаном, когда двигатель самолета внезапно остановился.

"Прошло около полторы минуты между остановкой двигателя и приземлением… Это безумие. Я имею в виду, мы приземлились посреди автострады", - сказал он.

В спасательной службе сообщили, что пилоту просто повезло, так как в это время на трассе почти не было машин, и самолет не столкнулся с автомобилями и не спровоцировал ДТП. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о крушении самолета в Китае.