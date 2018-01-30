В Нигерии переполненный автобус попал в ДТП, есть жертвы

Возле города Абуджи (Нигерия) переполненный автобус попал в аварию, которая привела к гибели десятков людей, передает Синьхуа.

"Авария произошла в воскресенье вечером. Автобус, рассчитанный на 16 пассажиров, перевозил 30 человек, когда водитель потерял контроль и врезался в грузовик", - сказано в сообщении.

Кроме прочего, автобус был забит мотоциклами, принадлежащими пассажирам.

17 человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице. Десять человек госпитализированы.