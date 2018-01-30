Государственный департамент США обвинил Россию в нарушении резолюций Совета безопасности ООН. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хезер Науерт.

"Мы предупредили Россию о незаконной севернокорейской торговле углем через ее порты. Россия говорит, что будет придерживаться всех резолюций СБ ООН, но она не в состоянии обеспечить их соблюдение и поощряет незаконное поведение КНДР. Нет больше времени для отговорок", - заявила она.

Накануне США расширили санкции против России.