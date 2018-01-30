Биткоин: курс криптовалюты вернулся к росту [ Редактировать ]
Биткоин: курс криптовалюты продолжает расти
Стоимость биткоина увеличивается после долгого периода спада.
Так, 30 января 1 биткоин стоит 11 766 долларов США.
Накануне нобелевский лауреат рассказывал о том, какое будущее ждет криптовалюту. Также мы сообщали, что в Украине хотят запретить оборот криптовалют.
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