В пиццерии Киева мужчина умер от наркотиков [ Редактировать ]
В киевской пиццерии Domino`s мужчина умер от наркотиков, передает Киев оперативный.
29 января около 20:30 он зашел в туалет, сделал себе инъекцию неизвестного вещества (по предварительным данным - наркотического) и упал без признаков жизни.
Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть.
Ранее мы сообщали о нападении наркомана на церковь.
по теме
Перестрелка в Киеве: "охранные фирмы" не поделили зал игровых автоматов
На помещение претендуют два владельца. По версии правоохранителей, стрельба произошла между сотрудниками частных охранных фирм, которых наняли обе стороны конфликта.
Стрельба возле суда в Киеве: детали происшествия
В Киеве возле здания Святошинского райсуда произошла стрельба, в результате чего три человека получили ранения, все были госпитализированы.
У Солом'янському суді сторони з'ясовували стосунки за допомогою зброї
Стрілянина сталася під час судового засідання щодо нелегальної діяльності однієї з транспортних компаній.
У Києві дві "охоронні фірми" не поділили зал ігрових автоматів
Розбірки зі зброєю - сьогодні влаштували в центрі Києва. Дві охоронні фірми з'ясовували, кому належатиме приміщення з лотерейними автоматами. Є загиблий і поранені. На місці події побувала наша знімальна група, що вдалося з'ясувати - дивіться далі.
Перестрелка в Киеве: в полиции опровергли смерть второго пострадавшего
В полиции опровергли информацию о смерти второго пострадавшего в результате стрельбы в Киеве.