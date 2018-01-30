В пиццерии Киева мужчина умер от наркотиков

В киевской пиццерии Domino`s мужчина умер от наркотиков, передает Киев оперативный.

29 января около 20:30 он зашел в туалет, сделал себе инъекцию неизвестного вещества (по предварительным данным - наркотического) и упал без признаков жизни.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть.

Ранее мы сообщали о нападении наркомана на церковь.