Гороскоп на 30 января для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
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30 января - день для укрепления всех возможных отношений: любовных, дружеских, деловых. Стоит быть внимательными и осторожными, чтобы не ошибиться в выборе партнеров.
Овен
Если вы начинаете новое дело, постарайтесь правильно распределить энергию и не распыляться на второстепенные задачи.
Телец
Не рассчитывайте на обещания, данные вам другими людьми. Полагайтесь только на себя и свои силы.
Близнецы
Вы временно почувствуете упадок сил и растерянность. Лучше не принимайте важных решений сегодня.
Рак
Постарайтесь не быть эгоистом, прислушивайтесь к мнениям и советам близких людей, сегодня они могут вам очень помочь.
Лев
Вас ждет хороший в материальном плане день. Возможно неожиданное поступление денег или подарки. Постарайтесь распоряжаться финансами разумно.
Дева
Сегодня у вас есть шанс завести прочные партнерские отношения, которые приведут к карьерному росту и материальному благополучию. Не относитесь к связям потребительски, будьте готовы не только получать, но и отдавать.
Весы
Обстоятельства, связанные с работой, деньгами или бизнесом, работают против вас. Чрезмерная жадность может привести к возникновению проблем.
Скорпион
Чтобы преодолеть все препятствия и трудности, вам нужны дисциплина и решительность. Неизбежные и болезненные перемены в жизни могут положить начало чему-то позитивному.
Стрелец
Возможно, вы находитесь в ситуации, когда вас используют. Создается впечатление, что вы прикладываете гораздо больше сил, чем нужно, чтобы достигнуть своих целей.
Козерог
Вам следует прекратить взаимоотношения, в.которых партнер по отношению к вам поступает жестоко или несправедливо.
Водолей
У вас завязываются отношения, которые могут привести к браку, долгой дружбе или тесным эмоциональным узам. Будьте открытыми и искренними.
Рыбы
Сейчас не время для активных действий. Займите позицию наблюдателя и изучите все возможные последствия.
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