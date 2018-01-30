30 января: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
30 января - 30-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 335 дней.
Религиозные праздники и памятные дни
Католицизм
- память девы Адельгунды;
- память святой королевы Батильды;
- память святой Гиацинты Марискотти;
- память святой Мартины Римской;
- память святой Савины Миланской;
- память святого Мютьена-Мари.
Православие
- память преподобного Антония Великого (356);
- память преподобного Антония Дымского (1224);
- память преподобного Антония Черноезерского (XVI);
- память священномученика Виктора Европейцева, пресвитера (1931);
- память священномученика Павла Успенского, пресвитера (1938).
Именины 30 января
Католические: Адельгунда, Батильда, Вио, Гиацинта, Мартина, Савина
Православные: Антоний, Антонина, Ахила, Виктор, Георгий, Иван, Мартирий, Павел, Феодосий
Читайте также наш гороскоп на 30 января.
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