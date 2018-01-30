30 января: какой сегодня праздник

30 января - 30-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 335 дней.

Религиозные праздники и памятные дни

Католицизм

память девы Адельгунды;

память святой королевы Батильды;

память святой Гиацинты Марискотти;

память святой Мартины Римской;

память святой Савины Миланской;

память святого Мютьена-Мари.

Православие

память преподобного Антония Великого (356);

память преподобного Антония Дымского (1224);

память преподобного Антония Черноезерского (XVI);

память священномученика Виктора Европейцева, пресвитера (1931);

память священномученика Павла Успенского, пресвитера (1938).

Именины 30 января

Католические: Адельгунда, Батильда, Вио, Гиацинта, Мартина, Савина

Православные: Антоний, Антонина, Ахила, Виктор, Георгий, Иван, Мартирий, Павел, Феодосий

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