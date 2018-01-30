В теле погибшего курсанта Харьковского национального университета воздушных сил Дмитрия Зобнина были найдены три сквозных пулевых ранения в грудь.

Об этом в Facebook сообщил дядя парня, Андрей Зобнин.

Он рассказал, что отцу погибшего, Сергею Зобнину, дали осмотреть тело сына.

"У него сбитые руки и на животе в районе аппендицита пятно бурого цвета неизвестного происхождения, возможно, это был удар ножом! А "там" его заклеили, брату не удалось рассмотреть", - написал Зобнин.

По его словам, родственникам выдали на руки медзаключение, но при этом нужно делать свою независимую экспертизу.

"Адвокат пока не отвечает. Было совершено три выстрела в грудь, все пули на вылет. Санитар сказал, что, когда труп лежит три часа, собирается кровь на спине, а там ее не было", - заключил он.

Как пишет "Город Харьков", отец Дмитрия рассказал, что в медзаключении, выданном судмедэкспертами, причиной смерти указано "сквозные огнестрельные пулевые ранения головы и грудной клетки".

Напомним, что парень заступил в караул. В 19:20 его начали искать, но обнаружить смогли только к 23:00 - его тело находилось недалеко от места, где он нес караул.