В ночь на 30 января, в Ужгороде, возле ночного клуба на улице Фединца, произошла стрельба. Правоохранители задержали пять человек. Об этом сообщает патрульная полиция Закарпатской области.

В сообщении говорится, что заявительница на месте рассказала им подробности инцидента, после чего они дали ориентировку всем экипажам в отношении подозреваемых.

Впоследствии, на улице Минайской, один из экипажей остановил автомобиль ВАЗ, который подпадал под ориентировку. В машине находилось пять человек, один из которых бросил на землю предмет, похожий на пистолет, – говорится в сообщении.

Подозреваемых передали следственно-оперативной группе, прибывшей на место задержания.

Как сообщает местное издание Мукачево.net со ссылкой на правозащитника и активиста Виталия Грегора, один из задержанных – сын закарпатского криминального авторитета Владимира Копчи, который сдался полиции в ноябре прошлого года.

По факту стрельбы полиция открыла уголовное дело по статье о хулиганстве с применением огнестрельного или холодного оружия (ч.4 ст.296 УК Украины). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, что также 29 января в Киеве произошла стрельба.