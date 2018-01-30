Киевлянин пытался расплатиться за покупку авто фальшивыми гривнами [ Редактировать ]
В Киеве служба безопасности одного из столичных банков изъяла крупную партию фальшивой гривны.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
"Сегодня в Киеве в одном из отделений банка службой безопасности банка задержан и передан полиции житель столицы, который пытался внести в счет оплаты автомобиля около 300 тысяч фальшивых гривен, изготовленных кустарным способом с помощью обычного ксерокса", - сообщили в банке.
По словам задержанного, эти деньги он получил в "фирменной" упаковке одного из частных украинских банков от нелегального валютного менялы в качестве оплаты за 11 тыс. долларов.
С нелегальными "валютчиками" клиент познакомился в интернете, а полученные деньги пересчитать поленился.
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