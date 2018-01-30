В Киевской области двое женщин поставляли в салоны красоты фальсификат неизвестного происхождения, который выдавали за ботокс.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении этих двух женщин.

Известно, что мать и дочь заказывали в Китае вещество неизвестного происхождения под видом препарата ботокс по 25-30 долларов, а уже в Украине продавали его в салоны красоты по 130-150 евро. Свой незаконный бизнес женщины проводили в течение года.

По данным следствия, у пациентов, которым вводили этот препарат, значительно ухудшалось состояние здоровья, а одна женщина вообще попала в реанимацию.

"Результаты проведенной экспертизы показали, что указанный препарат никогда не производился ни для одной страны и не был зарегистрирован в мире, а значит, он фальсифицирован лекарственным средством, которое находится в незаконном обороте", - рассказали в прокуратуре.

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