Украинкам вместо ботокса кололи опасное вещество [ Редактировать ]
В Киевской области двое женщин поставляли в салоны красоты фальсификат неизвестного происхождения, который выдавали за ботокс.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении этих двух женщин.
Известно, что мать и дочь заказывали в Китае вещество неизвестного происхождения под видом препарата ботокс по 25-30 долларов, а уже в Украине продавали его в салоны красоты по 130-150 евро. Свой незаконный бизнес женщины проводили в течение года.
По данным следствия, у пациентов, которым вводили этот препарат, значительно ухудшалось состояние здоровья, а одна женщина вообще попала в реанимацию.
"Результаты проведенной экспертизы показали, что указанный препарат никогда не производился ни для одной страны и не был зарегистрирован в мире, а значит, он фальсифицирован лекарственным средством, которое находится в незаконном обороте", - рассказали в прокуратуре.
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