В Украине - возможны новые вспышки кори. Об этом сегодня заявил директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита. Повышенный уровень заболеваемости ожидают уже в феврале-марте. Как обстоят дела сейчас - выясняли наши корреспонденты.

Наибольшее количество больных в Ивано-Франковской области. Там зафиксировано более шестисот случаев. На втором месте - Одесская область - почти 500. Столько же - заболевших и в Закарпатье. Далее следуют - Черновицкая и Львовская области.

Напряженной остается ситуация с корью в Запорожской области. Если в прошлом году в больницы попали чуть более двухсот человек. То только в январе - инфекцию подхватили - 109. Радует одно, говорят медики, вакцины против кори в регионе - хватает.

"На территории Запорожской области дополнительной иммунизации подлежало 42 тысячи детей. По состоянию на сегодняшний день - привито более 37 тысяч детей", - сообщил Роман Терехов, директор "Запорожского областного лабораторного Центра Минздрава Украины".

Наиболее массовой вспышка кори была в Кушугумской школе. В ноябре опасную инфекцию - занесла учительница начальных классов. Тогда заболели 40 детей. В основном - те, кто не был привит. И добавляют - зато теперь все больше родителей - делают прививки своим детям.

"Те 5 %, которые остались, это временные медотводы, по болезням. Дети вакцинируются. Родители поняли, что надо обязательно вакцинироваться", - утверждает Татьяна Капран, медсестра Кушугумского учебно-воспитательного комплекса "Интеллект".

В Днепре медики также продолжают ставить диагноз - корь. Правда, больных - меньше. За день в инфекционную больницу обращаются в среднем 3 человека. Болеют в основном те, у кого нет прививок.

"Прививочное дело отошло у нас на второй план, что привело к чему? К росту и даже эпидемии на Украине. В настоящее время у нас в инфекционной больнице находится 5 человек - это и взрослые и дети", - сообщил Владимир Чумак, главный инфекционист Днепра.

Но расслабляться - рано, говорят медики. После кори - они ожидают вспышку еще одного - не менее опасного инфекционного заболевания - дифтерии. Первые случаи - уже зарегистрированы.

"На теперішній час, ми знаємо - до нас колеги зверталися з Луганської області, які говорили про те що офіційне екстрене повідомлення надійшло про локальну форму дифтерії у одного з молодих людей", - говорит Валентина Резвых, эпидемиолог.

Но и корь отступать - похоже - не собирается. В феврале-марте - медики прогнозируют новые вспышки. При этом с вакциной - по-прежнему проблемы. Например, в Одесской области уже заявили, что им необходимо - еще 12 тыс. доз.