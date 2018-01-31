Что можно есть на ночь без вреда для фигуры: список продуктов [ Редактировать ]
Последний прием пищи должен быть минимум за 2-3 часа до сна. Но если вы следите за фигурой, то важно не только время приема пищи, а и то, чем вы ужинаете, пишет Cosmopolitan.
Какие продуты можно есть вечером без вреда для фигуры
Морская рыба
Морская рыба усваивается в организме даже лучше, чем курица. Она богата микроэлементами, которые необходимы для синтеза белков кожи - коллагена и эластана.
Яйца
На ужин лучше есть только белок из яйца, без желтка. Белок богат аминокислотами, которые способствует синтезу гормонов.
Зеленые овощи
Овощи содержат полезную клетчатку и волокна, так что смело употребляй их на ужин. Однако лучше ешьте овощи в сыром или запеченном виде, но не жареные.
Творог
Выбирай жирный творог, а не обезжиренный. К нему можно добавить фрукты или орешки.
Гречка
Отварная гречка станет отличным ужином в компании с овощами. Однако старайтесь не добавлять много масла.
Тыквенные семечки
Тыквенные семечки - источник омега 3 и полиненасыщенных жирных кислот. К тому же, семечки обеспечат долгое чувство сытости.
Ранее мы рассказывали, чем опасны перекусы перед сном.
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