Последний прием пищи должен быть минимум за 2-3 часа до сна. Но если вы следите за фигурой, то важно не только время приема пищи, а и то, чем вы ужинаете, пишет Cosmopolitan.

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Морская рыба

Морская рыба усваивается в организме даже лучше, чем курица. Она богата микроэлементами, которые необходимы для синтеза белков кожи - коллагена и эластана.

Яйца

На ужин лучше есть только белок из яйца, без желтка. Белок богат аминокислотами, которые способствует синтезу гормонов.

Зеленые овощи

Овощи содержат полезную клетчатку и волокна, так что смело употребляй их на ужин. Однако лучше ешьте овощи в сыром или запеченном виде, но не жареные.

Творог

Выбирай жирный творог, а не обезжиренный. К нему можно добавить фрукты или орешки.

Гречка

Отварная гречка станет отличным ужином в компании с овощами. Однако старайтесь не добавлять много масла.

Тыквенные семечки

Тыквенные семечки - источник омега 3 и полиненасыщенных жирных кислот. К тому же, семечки обеспечат долгое чувство сытости.

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