Косюк: Цифровизация процессов - это интеллектуальная инвестиция в бизнес [ Редактировать ]
Тема внедрения ИТ технологий сегодня очень остро стоит для нашей страны. Именно поэтому, был организован круглый стол под названием "DIGITAL TALK", где своими мыслями поделился председатель правления "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк.
Он отметил, что крупные компании сегодня по праву можно считать национальной гордостью, ведь именно благодаря им не происходит массового оттока интеллектуальной силы за границу.
"Эти компании на своей базе и на свои деньги запускают акселераторы только для того, чтобы эти дети со своими светлыми головами и дикой энергией никуда не поехали. Мы готовы предоставить своих специалистов и свои индустриальные возможности для того, чтобы они смогли реализовать себя", - заметил Косюк.
Косюк отмечает, что резерв специалистов, которых можно будет привлекать к работе на развивающихся предприятиях, можно освободить лишь благодаря цифровизации и интеллектуализации производства.
"Внедрение искусственного интеллекта освободит определенное количество людей, что позволит нам работать с лучшими специалистами и платить им больше. А тех, кого освободили, отправлять на новосозданные производства", - утверждает Косюк.
Председатель правления в качестве примера привел завод "Мироновский хлебопродукт", который лидирует в ИТ направлении. Ведь запущенный МХП акселератор как раз и работает в направлении интеллектуализации.
"Все очень просто - мы эффективнее и умнее. Мы - благо государства. Ведь показываем, что в существующем государстве без изменения законов и прочего можно быть успешными и строить успешный бизнес. И наше государство в аграрном секторе имеет катастрофически большой потенциал, мы на базе компании МХП и покажем", - завершил дискуссию Косюк.
Напомним, что председатель ПАО "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк недавно принял участие в 48-й ежегодной встрече ВЭФ в Давосе.
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