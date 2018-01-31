Умер известный советский режиссер [ Редактировать ]
На 78 году жизни умер знаменитый советский режиссер мультипликационных фильмов Анатолий Резников. В последние дни он находился в немецком городе Золингене. Причина смерти не сообщается. Об этом пишет "Вести".
Резников известен по таким мультфильмам, как "Соломенный бычок", "Робинзон Кузя", "Копейка", а широкую известность режиссеру принесли мультфильм "Раз ковбой, два ковбой" и серия фильмов о приключениях кота Леопольда по сценариям Аркадия Хайта.
Еще в 1970 году в качестве художника-мультипликатора Анатолий Резников пришел в Творческое объединение "Экран", где создавалась студия "Мульттелефильм". Первые работы в качестве режиссера: "Жук - кривая горка" (1973), "Автомобиль с хвостиком" (1974), "Утренняя музыка" (1974) и другие.
После 22-летнего перерыва в 2015 году Анатолий Резников возобновил работу над мультфильмами. В честь 75-летия режиссера вышел его новый мультсериал - "Новые приключения кота Леопольда". Премьера мультсериала состоялась в начале 2016 года.
Напомним, что названа причина смерти Леонида Каденюка.
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