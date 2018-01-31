Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске выразила надежду, что процесс освобождения заложников продолжиться.

Об этом пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер написала на своей странице в Facebook.

"Освобождение удерживаемых лиц - основная тема работы гуманитарной подгруппы. Положительным является освобождение украинского военнослужащего Романа Савкова. Надеемся, что процесс освобождения украинских заложников будет продолжаться", - отметила пресс-секретарь Кучмы.

Напомним, ранее стало известно, когда начнутся новые переговоры по освобождению украинских заложников на Донбассе.