В среду, 31 января, в Дарницком районе Киева на глазах у прохожих похитили мужчину. Его силой заставили сесть в автомобиль, который после скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщил "Обозреватель", ссылаясь на свои достоверные источники.

Инцидент произошел около 14:20 недалеко от станции метро "Харьковская".

Несколько людей в масках возле дома на проспекте Бажана, 3г, схватили мужчину и, посадив его в темный микроавтобус, исчезли. Перед этим нападавшие сделали несколько выстрелов.

По данным источника, похищенный занимается бизнесом по обмену валют.

Напомним, что в Днепре на остановке похитили женщину.