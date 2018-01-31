В Киеве со стрельбой похитили бизнесмена [ Редактировать ]
В среду, 31 января, в Дарницком районе Киева на глазах у прохожих похитили мужчину. Его силой заставили сесть в автомобиль, который после скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщил "Обозреватель", ссылаясь на свои достоверные источники.
Инцидент произошел около 14:20 недалеко от станции метро "Харьковская".
Несколько людей в масках возле дома на проспекте Бажана, 3г, схватили мужчину и, посадив его в темный микроавтобус, исчезли. Перед этим нападавшие сделали несколько выстрелов.
По данным источника, похищенный занимается бизнесом по обмену валют.
Напомним, что в Днепре на остановке похитили женщину.
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