На IFA 2017, которая состоялась в сентябре, были представлены действительно умные холодильники. Samsung Family Hub - претендует на центральное место в "умном доме". Девайс уже во второй половине 2018 года научится распознавать европейские голоса. Система Family Hub позволит синхронизироваться с остальными девайсами "умного дома" и управлять ими. Детище Panasonic - холодильник-"самоход", который привезет продукты в нужную точку помещения по первому требованию пользователя. Когда такие девайсы поступят в массовое производство пока неизвестно.

Холодильник Samsung Family Hub - координатор "умного дома"

Знакомство с этим холодильником состоялось еще на IFA 2016, а на конференции 2017 года презентовано голосовое управление. Такая функция упрощает пользование и открывает новые возможности. Компания Samsung расширяет круг партнеров, чтобы сделать систему Family Hub доступной и простой для большинства пользователей по всему миру. Сотрудничество позволяет собрать "умный дом" воедино. Холодильник Samsung Family Hub запросто станет "сердцем", которое управляет всеми системами.

● Девайс включит стиральную машину AddWash или даст команду пылесосу Powerbot начать уборку в спальне.

● Голосовой помощник отыщет онлайн нужный рецепт, отредактирует список покупок.

● Специальная система позволит увидеть содержимое холодильника, не открывая его.

● Девайс отыщет вашу любимую песню в Spotify, расскажет о погоде или сообщит свежие новости.

Холодильник-робот от Panasonic

На IFA 2017 представлен компактный холодильник от компании Panasonic, который может самостоятельно передвигаться. Стоит попросить, и девайс приедет в нужную точку помещения, объезжая препятствия с помощью сенсоров. Гаджет соединен с базой данных, которая помогает дать советы по сочетанию напитков с блюдами, которые хранятся внутри. Такой девайс может значительно упростить жизнь пожилых людей, но пока разработка остается на стадии прототипа. Выглядит он просто и стильно. Планируется, что инженеры усовершенствуют систему, встроив в нее нагревательную панель. Так холодильник будет доставлять теплые блюда.

Холодильники, которые экономят время

Набор функций "умного" холодильника превращает его из хранителя продуктов в управляющего. Производители стараются сделать девайсы совместимыми с большинством ОС. Таким образом получится создать целостную и удобную систему "умного дома". Познакомимся ближе с возможностями современных холодильников.

● Продукты долго хранятся и остаются свежими благодаря подбору режимов и температур. Управлять ими можно даже с помощью смартфона.

● Антибактериальные фильтры сразу встроены в девайсы. Они же удаляют неприятные запахи.

● Разморозкой занимается уже привычная система NoFrost.

● Девайсы получили встроенные дисплей, компьютер и доступ к сети интернет.

● Можно увидеть все содержимое холодильника, не открывая его.

● Наличие голосового управления позволяет быстро работать с девайсами. Самые популярные системы пока – Google Assistant, которая станет частью Family Hub и Amazon Alexa встроенная в новые холодильники от LG.

● Виртуальный помощник может включить музыку или видеоролик, рассказать прогноз погоды и составить список покупок.

● Некоторые модели холодильников подключены к магазинам. Можно онлайн заказать все необходимое.

● Девайс ведет учет продуктов и следит за сроками годности.

Некоторые возможности современных холодильников впечатляют. С таким девайсом быт становится проще, появляется больше времени для других дел. Хорошими вариантами для "умного дома" станут модели Samsung Family Hub и LG InstaView Door-in-Door, осталось дождаться их появления в магазинах. А пока можно отправиться на сайт Comfy.ua познакомиться с LG GC-Q247CABV и моделями Side-by-Side от Samsung.