В Киеве женщина выбросилась с 12 этажа (фото) [ Редактировать ]
В Деснянском районе Киева, на улице Милославской, женщина выбросилась с 12-го этажа жилого дома. Об этом говорится на странице сообщества "Троещина ВК" в Facebook.
По предварительным данным, киевлянка покончила жизнь самоубийством.
На месте работала патрульная полиция, скорая помощь и следственно-оперативная группа.
Напомним, что в Киеве парень выбросился из окна 16 этажа.
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