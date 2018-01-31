Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что сейчас рассматривается возможность открытия уголовного дела против Конституционного суда России, который одобрил аннексию Крыма в марте 2014 года.

По его словам, есть заявление на российский суд. В то же время генпрокурор отказался назвать имя заявителя.

"Новостью дня является то, что сейчас мы получили заявление о совершенном преступлении судьями Конституционного суда России, который, фактически, как и Янукович в свое время открыл возможность российскому парламенту принимать решения против суверенного государства. Мы изучаем это заявление, и думаю, в ближайшее время это дело будет зарегистрировано и начнется расследование", - сказал Луценко.

Он отметил, что позже ГПУ возьмется и за другие российский институции, причастные к решению по Крыму в марте 2014 года.

"Что было первым движением? - письмо Януковича с приглашением вооруженных сил России на территорию Украины. Сейчас это дело уже в суде. Что было следующим? - решение Конституционного суда России. И мы сейчас изучаем, и я думаю, что откроем уголовное дело и против этого института. Следующий шаг - собственно, голосование двух палат российского парламента. Этому также будет дана оценка", - подчеркнул генпрокурор.

Напомним, МИД приветствует принятие ООН резолюции о состоянии прав человека в оккупированном Крыму.