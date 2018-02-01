В Казахстане показали книгу из человеческой кожи [ Редактировать ]
В Национальной академической библиотеке Казахстана в рамках выставки "Удивительные книги и рукописи" выставили издание XVI века в переплете из дубленой человеческой кожи. Экспонат вызвал неоднозначную реакцию посетителей. Об этом пишет портал Nur.Kz.
Свое тело в 1532 году пожертвовал для рукописи на латинице ученый того времени.
Для современного человека это кажется как минимум странным, однако в Средневековье среди ученых это была достаточно распространенная практика: отдавать свое тело после смерти во благо науки.
Этот ученый, например, таким образом сохранил свой след в истории уже как минимум до XXI века.
Издание в "сморщенной" обложке из человеческой кожи рыже-коричневого цвета, впрочем, многих посетителей выставки приводит в ужас, хотя это поистине ценный и редкий экземпляр, который теперь есть и в собрании Национальной академической библиотеки Казахстана.
Известно, что подобные раритеты есть в библиотеках Британии, Франции, США, Австралии и некоторых других стран.
Напомним, что во Франции сотрудник музея тайно торговал экспонатами.
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