Транш МВФ: чем Украине грозит отказ от денег [ Редактировать ]
Совет Национального банка Украины рекомендует продолжать сотрудничество Украины с Международным валютным фондом.
Об этом сообщил замглавы Совета НБУ Тимофей Милованов.
По словам Милованова, выполнение требований Фонда пойдет на пользу Украине, в то время как отказ от сотрудничества с МВФ поставит Киев в сложное положение.
"Я считаю, что вещи, которые просит МВФ, они хороши для общества - это борьба с коррупцией, более дисциплинированная бюджетная политика, макроэкономическая стабильность - это большими мазками. В любом случае, реальность состоит в том, что у нас большие выплаты в 2019 году, транши задерживаются, это влияет на ожидания, это влияет на давление на цены и на курс, это влияет на экономическую активность, и нам реально необходимо каким-то образом выполнять условия для того, чтобы получить финансирование", - объяснил он.
Финансирование МВФ значительно дешевле финансирования, которое страна может получить на рынке.
"Если мы отказываемся от МВФ, например, то тогда надо понимать, готовы нас профинансировать рынки или будем мы это закрывать бюджетным дефицитом с соответствующими последствиями для инфляции и для экономического роста, и даже для политического давления, потому что будет инфляция - будет политическое недовольство людей", - отметил Милованов.
Сам президент Украины ожидает транш МВФ в апреле этого года, поскольку, по его словам, страна уже выполнила 80% своих обязательств.
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