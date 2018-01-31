Украина увеличила импорт российских товаров - НБУ [ Редактировать ]
В 2017 году Украина нарастила импорт товаров из России на 40% по сравнению с показателями предыдущего года. Импорт из ЕС вырос на 23%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Больше всего за прошлый год вырос импорт товаров из стран ЕС (на 23%) за счет поставок природного газа и продукции машиностроения, а также России (на 40%) - за счет угля, нефтепродуктов и удобрений", - говорится в сообщении.
Что касается экспорта товаров, то наиболее существенно в 2017 году возросли поставки украинской продукции в страны ЕС - на 32%. Как следствие, страны ЕС стали крупнейшим торговым партнером Украины, и их доля в общем экспорте товаров возросла до 35,4% (по сравнению с 31,9% в 2016 году).
В то же время, несмотря на рост экспорта в Россию его доля в общем объеме экспорта украинских товаров сократилась до 8,5% (с 9,1% в 2016 году).
Напомним, что импорт мяса из Украины в Молдову приостановлен.
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