В США поезд с конгрессменами протаранил грузовик (фото) [ Редактировать ]
В среду, 31 января, поезд, который перевозил американских конгрессменов и членов их семей в один из горных курортов в Западной Вирджинии столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов. По предварительным данным пострадал водитель самосвала. Об этом сообщает телеканал Fox News.
"Поезд, который перевозил членов Конгресса к месту отдыха Республиканской партии в Западной Вирджинии, попал в аварию вследствие столкновения с самосвалом, после чего сошел с рельсов", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел в районе городка Крозет, штат Вирджиния, недалеко от Шарлотсвилля. Это был специально заказанный поезд для членов Конгресса, который следовал на курорт Гринбери.
Пока нет точной информации о том, сколько людей пострадали, и какой характер повреждений они имеют. По сообщениям СМИ, никто из членов Конгресса и их семей не получил травм. Но конгрессмен Роджер Марш сообщил в Твиттере, что он оказывает помощь пострадавшим.
Вероятно, что ранения получил водитель грузовика. По сообщениям, ему была оказана первая медицинская помощь.
Напомним, что на Донбассе автобус с шахтерами попал в ДТП с военным грузовиком.
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