Ветераны АТО решали сегодня, кто будет руководить профильной Госслужбой. Кто претендует на кресло и почему вокруг него развернулись настоящие баталии - расскажет Юлия Жешко.

Сюда, в "Общество по содействию обороне Украины" - съехались общественные организации и военные. Поводом стало новое назначение Валентина Манько. Он возглавит госслужбу по делам ветеранов и участников АТО.

"Единый союз патриотов Украины" решил поддержать кандидатуру Валентина Манько. Он победил в конкурсе на должность главы госслужбы по делам ветеранов. Однако, в СМИ начали появляться сообщения том, что ветераны его кандидатуру не одобряют.

"Вокруг этого начали подниматься, на наш взгляд, такие не правильные вещи. Конкурс он прошел прозрачно, правильно. Это не понравилось на самом высоком уровне. Но мы хотим сказать слово по этому поводу. Кому-то это не нравится, а нам нравится", - говорит командир еврейской роты добровольческой украинской армии Максим.

Против назначения Манько, выступают некие общественные организации. Их представители уверяют, что победа в конкурсе досталась бывшему бойцу АТО по ошибке. И Манько обязан пройти процедуру повторно. Сам кандидат заявляет: причиной всех проблем стала его политическая позиция.

"По-перше, може є якась особиста помста у людей. А по-друге - це громадські організації, які були наближені до служби у справах ветеранів. Вони отримували кошти з держави. І я висловив позицію, що я буду закінчувати з цими виплатами державними", - говорит победитель конкурса на должность главы госслужбы по вопросам ветеранов и участников АТО Валентин Манько.

По его словам, госслужба по делам ветеранов - очередная площадка для коррупционеров. Манько уверен, что бюджетные деньги общественники просто распихивают по карманам. Да и сами ветераны говорят, что госслужба работает неэффективно.

"Мы считаем, что должен быть человек, который протянет руку помощи. Почему? Потому что я видел добровольческий батальон и людей, которых он сплотил возле себя", - говорит командир 40-го батальона "Кривбас" Александ Мотрий.

Ветераны АТО подготовили обращение к премьер-министру. Чтобы он подтвердил законность назначения нового Главы госслужбы по вопросам ветеранов и участников АТО.