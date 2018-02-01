В Перу упал "черный ящик" НЛО [ Редактировать ]
В Перу жители провинции Азангаро увидели загадочный метеор в небе. На месте падения был найден металлический шар неизвестного происхождения, сообщает Daily Mail.
Представители соседнего бразильского штата Акре также заявили, что никаких самолетов в районе не наблюдалось. Уфологи сразу же заподозрили след инопланетных существ, предполагая, что именно они и причастны к падению шара на Землю.
А вот тем временем работник метеоролог из бразильского университета Алехандро Фонсека считает, что упавший шар - всего лишь мусор, оставшийся от старых спутников.
Тем временем появились фото кровавого суперлуния.
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