В Перу жители провинции Азангаро увидели загадочный метеор в небе. На месте падения был найден металлический шар неизвестного происхождения, сообщает Daily Mail.

Представители соседнего бразильского штата Акре также заявили, что никаких самолетов в районе не наблюдалось. Уфологи сразу же заподозрили след инопланетных существ, предполагая, что именно они и причастны к падению шара на Землю.

А вот тем временем работник метеоролог из бразильского университета Алехандро Фонсека считает, что упавший шар - всего лишь мусор, оставшийся от старых спутников.

Тем временем появились фото кровавого суперлуния.