Астроном-любитель принял сигнал от спутника NASA IMAGE, связь с которым прервалась в 2005 году. В мае 2000 года с космодрома на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии стартовала ракета-носитель Delta II.

Полезной нагрузкой был исследовательский спутник NASA IMAGE, предназначенный для исследования магнитного поля и ионосферы Земли. За время работы IMAGE помог сделать 39 важных открытий о магнитосфере планеты и поведении плазмы в верхних слоях атмосферы. Спутник успешно завершил свою первую миссию и продолжил работу, однако в 2005 году контакт с ним прервался.

Скотт Тили проводит свободное время, принимая радиосигналы от спутников, главным образом секретных. В конце января он искал разведывательный спутник Минобороны США Zuma, контакт с которым был потерян после запуска. Но вместо того, чтобы найти Zuma, Тили принял сигнал "2000-017A" от спутника IMAGE.

За неделю команда IMAGE перечитала всю старую документацию и сейчас с нетерпением ждет выходных, чтобы попробовать восстановить связь со спутником. Руководитель миссии Патисия Рейфф считает, что спутник может оказаться работоспособным даже спустя 12 лет.

Это было бы большим успехом: 18 лет назад миссия обошлась в 150 миллионов долларов, и, несмотря на то, что на смену ей в 2015 году пришло созвездие спутников MMS, аналогов некоторым научным инструментам IMAGE на орбите до сих пор нет.

Ранее телескоп "Хаббл" сделал снимок далекой галактики.