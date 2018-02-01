Астроном-любитель нашел пропавший спутник NASA [ Редактировать ]
Астроном-любитель принял сигнал от спутника NASA IMAGE, связь с которым прервалась в 2005 году. В мае 2000 года с космодрома на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии стартовала ракета-носитель Delta II.
Полезной нагрузкой был исследовательский спутник NASA IMAGE, предназначенный для исследования магнитного поля и ионосферы Земли. За время работы IMAGE помог сделать 39 важных открытий о магнитосфере планеты и поведении плазмы в верхних слоях атмосферы. Спутник успешно завершил свою первую миссию и продолжил работу, однако в 2005 году контакт с ним прервался.
Скотт Тили проводит свободное время, принимая радиосигналы от спутников, главным образом секретных. В конце января он искал разведывательный спутник Минобороны США Zuma, контакт с которым был потерян после запуска. Но вместо того, чтобы найти Zuma, Тили принял сигнал "2000-017A" от спутника IMAGE.
За неделю команда IMAGE перечитала всю старую документацию и сейчас с нетерпением ждет выходных, чтобы попробовать восстановить связь со спутником. Руководитель миссии Патисия Рейфф считает, что спутник может оказаться работоспособным даже спустя 12 лет.
Это было бы большим успехом: 18 лет назад миссия обошлась в 150 миллионов долларов, и, несмотря на то, что на смену ей в 2015 году пришло созвездие спутников MMS, аналогов некоторым научным инструментам IMAGE на орбите до сих пор нет.
Ранее телескоп "Хаббл" сделал снимок далекой галактики.
по теме
NASA транслюватиме рідкісне небесне шоу у прямому ефірі
Розпочнеться трансляція о 12:30 за Київським часом.
В НАСА разработали еду из человеческих экскрементов
Где откроют госпиталь с нанороботами вместо врачей? Укрепляет ли дружбу один мозг на двоих? И где находится самая длинная канатная дорога в мире? Об этом и не только - в нашем обзоре.
В НАСА почали вивчати простір між атмосферою і космосом
Ракета винесла на орбіту сателіт із приладом, який скануватиме найменш досліджені шари атмосфери - на висоті 96 кілометрів.
Метеорит раскрыл тайну звездной пыли в космосе
Ученые узнали, как формируется звездная пыль.
NASA сделало неимоверный снимок Сатурна и его спутника
NASA представило снимок колец Сатурна и его спутника Пана.