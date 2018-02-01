1 февраля - день непростой и запутанный. Многим придется делать сложный выбор, но в целом, если приложить усилия и контролировать ситуацию, все сложится хорошо.

Овен

Перед вами откроются новые возможности, может быть, это даже будет новая работа. Вы получите известия, связанные с бизнесом. Возможна командировка или тесное общение с коллегами.

Телец



У вас начинается период личностного роста, творческого развития, самовыражения, популярности, самоусовершенствования, расширения кругозора. Творческие проекты будут удачными.

Близнецы

Это может оказаться трудно, но вы должны научиться быть гибкими, вам нужно заставить себя плыть по течению. Пересмотрите еще раз свои цели и убедитесь, что у вас есть достаточно умения и целеустремленности, чтобы двигаться дальше.

Рак

Возможно, вам придется расстаться с тем, кто вам дорог. Вы находитесь в ситуации, когда ваше доверие не оправдано.

Лев

Контролируйте эмоции. Есть большой риск, что вы можете сорваться и наговорить лишнего, это не приведет ни к чему хорошему.

Дева

Разберитесь с тем, что вы чувствуете на самом деле и чего хотите. Не идите на поводу у желаний и ожиданий окружающих.

Весы

Не прячьте голову в песок, смело сталкивайтесь с трудностями и тогда они отступят.

Скорпион

Чтобы преодолеть все препятствия и трудности, вам нужны дисциплина и решительность. Неизбежные и болезненные перемены в жизни могут положить начало чему-то позитивному.

Стрелец



Не бойтесь брать на себя ответственность и проявлять инициативу. Упорный труд принесет свои плоды.

Козерог

Не тратьте время на попытки выбрать между тем, что диктует разум и тем, что говорит сердце. Ищите компромисс.

Водолей

Не пытайтесь делать несколько дел одновременно, разумно распределяйте время и усилия, иначе усталость вас одолеет и у вас не получится завершить начатое.

Рыбы

Чрезмерная гордость может стать причиной проблем. Постарайтесь держать себя в руках.

Ранее мы писали о том, что нужно знать о лунном затмении, которое случилось 31 января.