Мировые цены на нефть взлетели после резкого снижения

Оперативные данные электронных торгов говорят о росте мировых цен на нефть после падения до рекордного минимума.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте поднялись до $69,97 за баррель.

Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли до $64,84 за баррель.

Ранее мы сообщали, что в Украине сменили условия выбора банков для выплаты пенсий и зарплат.