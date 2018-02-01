Мировые цены на нефть взлетели после резкого снижения [ Редактировать ]
Оперативные данные электронных торгов говорят о росте мировых цен на нефть после падения до рекордного минимума.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте поднялись до $69,97 за баррель.
Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли до $64,84 за баррель.
Ранее мы сообщали, что в Украине сменили условия выбора банков для выплаты пенсий и зарплат.
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