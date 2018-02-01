Перехват самолета США российским истребителем: опубликовано видео [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем. Пресс-служба ВМС США обнародовала видео перехвата.
В США назвали действия военной авиации России грубым нарушением международного права.
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