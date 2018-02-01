1 февраля - 32-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 333 дня.

Религиозные праздники и памятные дни

Католицизм

память Бригитты Ирландской;

память блаженной Катрин Брессюирской;

память Астины.

Православие

память преподобного Макария Великого Египетского

память святителя Марка Евгеника, архиепископа Ефесского

память блаженного Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского

память преподобного Макария Римлянина, Новгородского

память преподобного Макария, постника Печерского

память преподобного Макария, диакона Печерского

обретение мощей преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского

память мученицы Евфрасии Никомидийской, девы

память преподобного Макария Александрийского

память святителя Арсения, архиепископа Керкирского

память священномученика Петра Скипетрова, пресвитера

память священномученика Николая Восторгова, пресвитера

память мученика Феодора Гусева

Именины 1 февраля

Католические: Астина, Бригитта, Екатерина

Православные: Антоний, Арсений, Евфимий, Евфрасия, Макарий, Марк, Мелетий, Николай, Петр, Савва, Феодор, Феодосия, Януарий

Читайте также наш гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака.