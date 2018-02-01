1 февраля: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
1 февраля - 32-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 333 дня.
Религиозные праздники и памятные дни
Католицизм
- память Бригитты Ирландской;
- память блаженной Катрин Брессюирской;
- память Астины.
Православие
- память преподобного Макария Великого Египетского
- память святителя Марка Евгеника, архиепископа Ефесского
- память блаженного Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского
- память преподобного Макария Римлянина, Новгородского
- память преподобного Макария, постника Печерского
- память преподобного Макария, диакона Печерского
- обретение мощей преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского
- память мученицы Евфрасии Никомидийской, девы
- память преподобного Макария Александрийского
- память святителя Арсения, архиепископа Керкирского
- память священномученика Петра Скипетрова, пресвитера
- память священномученика Николая Восторгова, пресвитера
- память мученика Феодора Гусева
Именины 1 февраля
Католические: Астина, Бригитта, Екатерина
Православные: Антоний, Арсений, Евфимий, Евфрасия, Макарий, Марк, Мелетий, Николай, Петр, Савва, Феодор, Феодосия, Януарий
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