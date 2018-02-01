Легендарный Commodore 64 перевыпустят в виде консоли [ Редактировать ]
Легендарный компьютер Commodore 64 вновь запустят в производство. О перевыпуске договорились компания Retro Games Ltd и Koch Media.
Обновленная версия компьютерной классики получит название THE64 Mini. В комплект входит USB-джойстик, а сам ПК как и раньше подключается к любому монитору или телевизору с HDMI-входом. В приставку зашиты 64 игры (Boulder Dash, California Games, Deflektor, Hunter's Moon, две части Mission Impossible и другие) с поддержкой HD-разрешения и режима 4:3.
Судя по мегауспехам обновленных мини-версий Nintendo: NES Classic Edition и SNES Classic Edition, в Retro Games Ltd тоже захотели денег и решили сыграть на моде по прошлому и гиковской ностальгии.
Ранее ученые выяснили, что компьютерные игры не вредят психике.
по теме
ТОП-10 прибыльных игр 2017 года
Аналитики из компании SuperData назвали самые прибыльные игры года. Среди условно-бесплатных игр золото взяла League of Legends - 2,1 миллиардов долларов прибыли. Среди мобильных приложений самой прибыльной назвали Arena of Valor.
Wolfenstein 2 получила новое обновление (видео)
Владельцы "сезонной подписки" на Wolfenstein 2 получили второе сюжетное дополнение - "Дневники агента Тихая Смерть".
Microsoft может купить Electronic Arts
Компания Microsoft собирается приобрести Electronic Arts. Такую информации распространил ресурс Polygon, сославшись на авторитетного источника, близкого к "мелкомягким".
"Мир Дикого Запада" станет мобильной игрой
Популярный сериал "Мир Дикого Запада" станет мобильной игрой. У Warner Bros. доверили разработку адаптации студии Behavior Interactive.
"Бой на миллион долларов": в EVE Online состоялась крупнейшая битва в истории
В EVE Online произошла самая массовая битва последних лет. Коалиция The Imperium потратила год на восстановление сил после прошлых поражений и 23 января явились в систему 9-4RP2, чтобы захватить станцию Keepstar Citadel, принадлежащую группе Pandemic Horde - части более крупного альянса Pandemic Legion.