Легендарный компьютер Commodore 64 вновь запустят в производство. О перевыпуске договорились компания Retro Games Ltd и Koch Media.

Обновленная версия компьютерной классики получит название THE64 Mini. В комплект входит USB-джойстик, а сам ПК как и раньше подключается к любому монитору или телевизору с HDMI-входом. В приставку зашиты 64 игры (Boulder Dash, California Games, Deflektor, Hunter's Moon, две части Mission Impossible и другие) с поддержкой HD-разрешения и режима 4:3.

Судя по мегауспехам обновленных мини-версий Nintendo: NES Classic Edition и SNES Classic Edition, в Retro Games Ltd тоже захотели денег и решили сыграть на моде по прошлому и гиковской ностальгии.

Ранее ученые выяснили, что компьютерные игры не вредят психике.