В Украине тоннами подделывали кофе известных марок [ Редактировать ]
В Киевской области полиция прикрыла подпольное производство кофейной продукции известных торговых марок.
Об этом сообщили в департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.
Правоохранители установили место расположения цехов и места сбыта фальсифицированной продукции, которая была представлена несколькими видами: зерновой кофе, растворимый и кофейные напитки. Для продажи использовали торговые знаки мировых производителей этой продукции.
"Работники областного управления защиты экономики, Бориспольского отдела полиции и Бориспольской местной прокуратуры изъяли более 250 кг контрафактной продукции не только на подпольных производствах, но и в точках ее реализации", - добавили в полиции, уточнив, что стоимость изъятого контрафакта составляет 2 миллиона гривен.
Кроме того, полицейские изъяли оборудование, необходимую тару и записи с "черной" бухгалтерией. Сейчас открыто уголовное производство по факту подделки товаров.
В Украине часто подделывают продукты питания. Podrobnosti.ua разбирались, на какие товары стоит обращать особое внимание и по каким критериям можно вычислить фальсификат.
Ранее мы рассказывали, как отличить оригинальный товар от подделки.
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