В Киевской области полиция прикрыла подпольное производство кофейной продукции известных торговых марок.

Об этом сообщили в департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

Правоохранители установили место расположения цехов и места сбыта фальсифицированной продукции, которая была представлена несколькими видами: зерновой кофе, растворимый и кофейные напитки. Для продажи использовали торговые знаки мировых производителей этой продукции.

"Работники областного управления защиты экономики, Бориспольского отдела полиции и Бориспольской местной прокуратуры изъяли более 250 кг контрафактной продукции не только на подпольных производствах, но и в точках ее реализации", - добавили в полиции, уточнив, что стоимость изъятого контрафакта составляет 2 миллиона гривен.

Кроме того, полицейские изъяли оборудование, необходимую тару и записи с "черной" бухгалтерией. Сейчас открыто уголовное производство по факту подделки товаров.

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