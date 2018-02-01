Автобус влетел в остановку, погибли люди (фото) [ Редактировать ]
В столице Турции автобус врезался в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает Daily Sabah.
Заявляется, что минимум три человека погибли и еще пятеро получили травмы.
Авария произошла в одном из районов в азиатской части города. Очевидцы рассказывают, что автобус сначала столкнулся с другим микроавтобусом, потерял управление и врезался в остановку, где находились люди.
Момент аварии зафиксировала камера наблюдения, установленная в салоне автобуса.
Напомним, автобус с людьми рухнул в пропасть.
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