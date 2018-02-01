В столице Турции автобус врезался в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает Daily Sabah.

Заявляется, что минимум три человека погибли и еще пятеро получили травмы.

Авария произошла в одном из районов в азиатской части города. Очевидцы рассказывают, что автобус сначала столкнулся с другим микроавтобусом, потерял управление и врезался в остановку, где находились люди.

Момент аварии зафиксировала камера наблюдения, установленная в салоне автобуса.

Напомним, автобус с людьми рухнул в пропасть.