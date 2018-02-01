Для украинцев подсолнечное масло является практически неотъемлемой частью рациона. Несмотря на то, что в нем содержится много полезных веществ из-за неправильного употребления можно навредить своему организму.

Podrobnosti.ua разобрались во вреде и пользе подсолнечного масла.

Калорийность подсолнечного масла на 100 г составляет 899 ккал:

- Белки - 0,0 г

- Жиры - 99,9 г

- Углеводы - 0,0 г

На полках магазинов можно найти два вида этого масла - рафинированное и нерафинированное.

Рафинированное масло. После обработки подсолнечное масло становится прозрачным, светло-желтого цвета, оно практически не имеет запаха и вкуса, да и пользы в нем остается совсем мало. Такой продукт можно использовать для жарки пищи, однако злоупотреблять им не нужно.

Нерафинированное масло. Этот вид масло считается наиболее полезным, так как оно сохраняет все полезные вещества семян подсолнечника.

Нерафинированное подсолнечное масло производится холодным и горячим способом.

При первом способе производится холодный отжим семян подсолнечника, масло фильтруется и никакой дальнейшей обработке не подвергается. Такой продукт считается самым полезным, однако срок хранения его очень короткий. Масло имеет темный насыщенный цвет, характерный аромат, допускается осадок.

Второй способ изготовления нерафинированного подсолнечного масла - горячее прессование. Перед отжимом семена подсолнечника нагреваются, после отжима могут применяться физические методы очистки масла (фильтрация, центрифугирование, "вымораживание"), но никакие химические вещества не используются. Масло становится более прозрачным, но на его вкусовых качествах и полезных свойствах это практически никак не отражается.

Нерафинированное подсолнечное масло ни в коем случае нельзя использовать для жарки, при термообработке оно теряет все полезные свойства и становится очень вредным для организма.

Польза от подсолнечного масла:

- благодаря линолевой кислоте повышает иммунную защиту организма;

- снижает уровень вредного холестерина;

- предупреждает развитие онкологических заболеваний;

- обладает омолаживающим действием, так как содержит много витамина Е;

- предотвращает развитие атеросклероза, тромбофлебита, хронических заболеваний печени, желудка, легких, кишечника;

- участвует в обмене белков и углеводов, улучшает память, оказывает положительное влияние на функцию половых, эндокринных желез.

Противопоказаний практически нет. Важно лишь употреблять его в небольших количествах из-за высокой калорийности. Также вред может нанести по истечении срока реализации, так что необходимо всегда обращать внимание на дату производства.

В противном случае образующиеся окиси будут нарушать обмен веществ в организме. Нужно обращать внимание, есть ли на дне бутылки осадок - если да, то это говорит об окислении и польза уменьшится. Такое масло будет пениться и горчить.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление в пищу подсолнечного масла может привести к серьезным проблемам с печенью.