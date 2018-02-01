До 2020 года Россия и Китай разработают противоспутниковые ракеты (ASAT) и другие виды оружия, которое своей мощностью может уничтожать спутники США на низкой околоземной орбите.

Об этом говорится в докладе Разведывательного управления Объединенного штаба США, пишет в статье для Infowars Билл Гертс.

Как отмечается, подобные опасения космических возможностей России и КНР и угрозы, которую они несут для Америки, ранее высказывал и директор Национальной разведки Дэн Коутс.

"Мы думаем, что Россия и Китай считают необходимым компенсировать любое военное превосходство США, полученное с помощью военных, гражданских или коммерческих космических систем, и теперь эти страны все чаще рассматривают возможность атаки на наши спутниковые системы. Обе страны будут продолжать развивать весь спектр противоспутниковых видов вооружений в качестве средства снижения военной эффективности США. Космическое оружие России включает в себя множество инструментов влияния на спутники во всех орбитальных режимах, в том числе бортовой лазер для уничтожения спутников США", - отметил глава американской Нацразведки.

Ранее в США запустили ракету с секретным спутником.