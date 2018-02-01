Жизнь украинца Павла Гриба находится в опасности [ Редактировать ]
Состояние здоровья украинца Павла Гриба, который незаконно удерживается на территории России, неудовлетворительное. У него "изнеможенный вид", а также не предоставлена медицинская помощь.
Об этом сообщил отец задержанного Игорь Гриб в Facebook.
"У Павла очень изможденный вид, постоянные жалобы на боль в желудке и животе. Общий депрессивное состояние, как следствие усиления психологического давления со стороны следствия и администрации СИЗО. Нет ни лекарств, ни минимального диетические питания. Внутреннее кровотечение может открыться в любое время. Профессиональных медицинских специалистов по болезни Павла в Краснодаре нет. Оказать медицинскую помощь никто не сможет. Каждый день в СИЗО может быть последним для Павла! Жизнь Павла в опасности!" - написал отец.
1 февраля состоялось заседание Краснодарского краевого суда по рассмотрению апелляции на арест Павла. Игорь Гриб подчеркнул, что защита и родители узнали об этом случайно.
"Сегодня, 1 февраля, в нарушение всех сроков, состоялось заседание Краснодарского краевого суда по рассмотрению апелляции на меру пресечения Павлу. Адвокат о судебном заседании случайно узнала за сутки. Все было сделано так, чтобы родители не успела приехать", - добавил он.
Российский суд отказал в апелляции относительно меры пресечения в виде содержания под стражей для Павла Гриба. Об этом сообщила сестра задержанного Ольга Гриб, передает "Украинская правда".
В Министерстве иностранных дел выразили протест на решение российского суда. Отмечено, что Украина будет усиливать давление на Россию для освобождения украинца. Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.
Висловлюємо протест щодо рішення рос суду над викраденим П.Грибом.Будемо посилювати тиск на РФ для звільнення Павла pic.twitter.com/UAbTBgNz92— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 1 февраля 2018 г.
"Выражаем протест на решение российского суда над похищенным П.Грибом. Будем усиливать давление на России для освобождения Павла", - написала она.
Кроме того, МИД требует предоставить доступ украинских врачей к Грибу.
"Учитывая тяжелое состояние здоровья П.Гриба, в который раз требуем от РФ предоставить доступ украинских врачей к Грибу", - сообщила Беца.
Напомним, ФСБ России подозревает Павла Гриба в подготовке теракта в школе. По версии следствия, он предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на линейке. Грибу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
В конце августа Павел Гриб исчез на территории Беларуси. Его отец, бывший пограничник, а ныне военный капеллан Игорь Гриб, сообщил, что 24 августа сын выехал в белорусский Гомель, где должен был встретиться с девушкой из России, с которой познакомился в соцсетях. После пересечения границы Беларуси молодой человек пропал.
В местной полиции отцу сообщили, что Павел Гриб находится в розыске по статье "Террористический акт", а инициатором розыска является управление ФСБ России по Краснодарскому краю в городе Сочи. Позже стало известно, что Павел Гриб арестован в Краснодаре до 17 октября. Затем срок ареста продлили до 4 января 2018 года.
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