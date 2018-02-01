В американском штате Вирджиния поезд столкнулся с мусоровозом. В составе находилось около 450 пассажиров, большинство - представители Республиканской партии. Они направлялись вместе с родными в партийную загородную резиденцию. От удара поезд не сошел с рельсов, а вот мусоровоз превратился в лом. Водитель автомобиля погиб, еще двое человек получили травмы. Причины аварии пока неизвестны.

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Танцующие под рэп цыплята от сети быстрого питания KFC - самая возмутительная реклама года. Именно на этот промо-ролик больше всего жаловались британцы рекламному регулятору в прошлом году. На видео несколько куриц бодро шагают под зажигательную музыку. Сцен насилия в ролике нет, но очевидно, что пернатые направляются на убой. По словам возмущенных зрителей, клип неуважителен по отношению к курам, а еще расстраивает вегетарианцев и детей.

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Японского мафиози-пенсионера депортировали из Таиланда. Домой , и скорее всего под суд , отправился 72-летний Синэхара Сирая, бывший глава крупной группировки Якудза. Он 14 лет скрывался от правосудия, но был изобличен по случайной фотографии в Facebook. Снимок из Таиланда, на котором изображен пожилой мужчина со внушительными татуировками на голом торсе и без мизинца на руке, стал вирусным. Увидели его и японские правоохранители. После чего потребовали арестовать беглеца.

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Определить болезнь Альцгеймера по одной капле крови. Новый метод диагностики опасного заболевания придумали японские ученые. В минимальном количестве крови они ищут вещества, связанные с белком бета-амилоидом, который и вызывает болезнь. А потом, сравнивая массу молекул, определяют, есть ли в мозге излишние его накопления.

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Героическое спасение... нарушителя. Полицейский из округа Окленд помог 18-летнему водителю выбраться из горящей машины. Патрульный заметил на обочине транспортное средство, охваченное огнем. Он остановился, снял люк с машины и достал водителя из горящих обломков. Спасенного позже арестовали - в его машине обнаружили следы марихуаны и алкоголя.

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Гимн для всех. В Канаде поменяли главный музыкальный символ страны так, чтобы он стал гендерно-нейтральным. Для этого в строчке "патриотизм - удел всех твоих сынов" в английской версии гимна заменили на "удел - нас". Накануне сенат одобрил соответствующий законопроект, теперь его должна подписать генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт.

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Вот он, детский мир. Всемирная выставка игрушек в Нюрнберге установила рекорд. В этом году на ней представлены около трех тысяч производителей. Мягкие игрушки, конструкторы, головоломки - забавы на любой вкус и возраст. Организаторы ожидают более 70 тысяч покупателей со всего мира.