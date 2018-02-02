На Гватемалу обрушились проливные дожди, которые вызвали наводнения и оползни, передает Watchers.

Из-за стихийного бедствия пострадали 15 тысяч человек.

Некоторые населенные пункты оказались отрезанными от мира из-за размытых и засыпанных дорог. Метеорологи прогнозируют усиление дождей в регионе.

Ранее мы сообщали о сильном наводнении в Аргентине.