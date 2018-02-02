В Гватемале ливни вызвали масштабные наводнения [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
На Гватемалу обрушились проливные дожди, которые вызвали наводнения и оползни, передает Watchers.
Из-за стихийного бедствия пострадали 15 тысяч человек.
Некоторые населенные пункты оказались отрезанными от мира из-за размытых и засыпанных дорог. Метеорологи прогнозируют усиление дождей в регионе.
Ранее мы сообщали о сильном наводнении в Аргентине.
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