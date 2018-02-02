Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX уцелела после падения в океан, передает The Verge.

"Эта ракета должна была испытать очень жесткую посадку в воде, так что удивительно, что она выжила. Мы попытаемся вытащить ее обратно на берег", - рассказал основатель SpaceX Илон Маск.

Этот полет Falcon 9 должен был испытать сильную реверсивную тягу с использованием трех двигателей для торможения. Это могло бы повредить посадочную платформу, поэтому испытание проводилось при посадке на воду.

В SpaceX не ожидали, что ракета останется целой, а теперь инженеры должны придумать, как вернуть такой выносливый аппарат обратно.

Пока неясно, какие повреждения получила Falcon 9 при посадке и как на ракету повлияет морская вода. Маловероятно, что этот носитель снова сможет отправиться в космос.

Ранее Илон Маск назвал дату запуска Falcon Heavy к Марсу.